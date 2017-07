Huis van de maand: Optwizel 74 in Twijzel

Publicatie: za 01 juli 2017 15.25 uur

TWIJZEL - Optwizel 74 te 9286 EG Twijzel

Vraagprijs € 675.000,- K.K.

U kunt hier stijlvol wonen in een karakteristieke woonboerderij combineren met vele vormen van bedrijvigheid. Er is in de woonboerderij inpandige bedrijfsruimte maar er is ook een zeer representatieve vrijstaande bedrijfsruimte.

Het uitstekend onderhouden geheel is gelegen op een aantrekkelijke zichtlocatie aan de doorgaande weg in Twijzel op een mooi perceel van ca. 4.159 m².

Goed bereikbaar door de centrale ligging tussen Groningen en Leeuwarden en aan de achterzijde grenst het perceel aan weilanden. Het geheel is uitaard geschikt voor een combinatie van wonen met vele vormen van bedrijvigheid, maar u kunt ook denken aan bijvoorbeeld een combinatie van wonen met (mantel)zorg.



De royale rietgedekte woonboerderij is in de afgelopen jaren geheel voorzien van hedendaags comfort en heeft veel leefruitme op zowel de begane grond als de etage. Beschikt ook over inpandige bedrijfsruimte maar deze ruimte kan ook eenvoudig bij het wonen betrokken worden of op de begane grond dienen als royale garageruimte.



De vrijstaande bedrijfsruimte is gerealiseerd in 2004, is zeer representatief, hoogwaardig afgewerkt en volledig geïsoleerd, met op de begange grond ca. 380 m² kantoor/opslagruimte en op de eerste verdieping ca. 300 m² kantoor/opslagruimte.



De woonboerderij:

Begane grond:

Voorentree, hal, voorkamer (ca. 25m²) voorzien van houtkachelaansluiting, half open keuken met inbouwkeuken voorzien van inbouwapparatuur (6 pits-gasfornuis met oven, vaatwasser en combimagnetron en spoelbak), provisieruimte, bijkeuken met witgoedaansluitingen, royale tuingerichte woonkamer (ca.50m²) met terrasdeuren naar de tuin, hal met trapopgang, toilet, slaap/studeerkamer, hal met zij- entree en toilet, werkplaats met achterentree, inpandige schuur/opslag met lift en sectionaaldeur naar achterzijde.



Eerste verdieping: overloop, trapopgang, zes slaapkamers, ruime badkamer voorzien van ligbad, douche, vaste wastafel en 2e toilet, aan de achterste zijde bevindt zich nog een ruimte met kantoorruimte.



Tweede verdieping: vaste trap naar deze verdieping met ruime zolder en mogelijkheid voor het realiseren van kamers.



Rondom de woning ligt een royale tuin die volop privacy biedt en ingericht is met grote gazons, berging, zonneterrassen en een zwembad.

De lange oprit en het terrein bieden meer dan voldoende parkeergelegenheid op het eigen terrein.

De bedrijfsruimte:

Begane grond: voorentree, ontvangstruimte met balie en moderne keuken met bar, trapopgang naar de eerste etage, toiletruimte,twee kantoren, werktplaats/technische dienst, studio/showroom, opslag met sectionaaldeur en twee loopdeuren aan de achterzijde.



Eerste verdieping: royale open ruimte/showroom, technische ruimte, lift, opslagruimte met vaste trap naar de tweede verdieping.



Tweede verdieping: zolder/berging.



De Flexibele Makelaar: "Onze opdrachtgevers staan open voor inruil van uw woning, informeer bij ons naar de mogelijkheden. Maak eens een afspraak om dit bijzondere geheel eens van binnen te bekijken of klik hier voor meer informatie!"

