Gaslek en stroomstoring na graafwerk in Nes

Publicatie: za 01 juli 2017 11.55 uur

NES (DONGERADIEL) - Het vervangen van een rioleringsbuis in een oprit van een woning aan De Kamp in Nes was zaterdagochtend de aanleidng voor een gaslek en stroomstoring.

Met een minikraan was men bezig om een sleuf te graven in de oprit toen op een meter vanaf de weg een gasleiding werd geraakt. Even later bleek dat er ook een elektrakabel was geraakt, want diverse bewoners bleken geen stroom meer te hebben.

De brandweer van Ternaard kwam ter plaatse en heeft de gasbuis tijdleijk afgedicht. Steden in Liander zijn gekomen om de defect geraakte nutsaansluitingen weer te herstellen.

