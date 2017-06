Stalker bood 250 euro om ex-vriendin te zien

Publicatie: vr 30 juni 2017 18.30 uur

LEEUWARDEN - Een 32-jarige inwoner van Nij Beets is wegens stalking door politierechter Klaas Bunk veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf van 40 uur. De Nijbeetster heeft vanaf begin augustus vorig jaar zo'n drie maanden lang zijn ex-vriendin gestalkt. De man stuurde een stroom aan brieven, sms'jes en mailtjes. Ook belde hij zijn ex op en dook hij meermaals op bij haar woning in Drachten. Hij was zelfs een keer onuitgenodigd in haar woning geweest.

Ook bij de sportschool en de supermarkt kwam de vrouw hem tegen. De twee hadden sinds juli 2015 een relatie gehad, tot er in mei vorig jaar een eind aan kwam. Dat kon de Nijbeetster maar moeilijk verteren, hij bleef de vrouw lastigvallen. Hij ging zelfs zo ver door een vriendin van zijn ex 250 euro te bieden, als zij het contact tot stand zou brengen.

De ex kreeg steeds meer last van de toenaderingspogingen van de Nijbeetster. De vrouw voelde zich op een gegeven moment gevangen in haar eigen woning. Ze had ook verzocht om een straat- en een contactverbod. Officier van justitie Rein Meinderts vond dat met een contactverbod volstaan kon worden, maar dat zag de rechter anders.

Bunk hield het bij een voorwaardelijke werkstraf met een proeftijd van twee jaar. Mocht de man toch weer de fout in gaan, dan zal hij die straf in elk geval moeten uitvoeren, plus de nieuwe straf voor het nieuwe feit. 'Ik laat de verantwoordelijkheid bij de verdachte. Als hij zich er niet aan houdt dan komt hier wel weer', aldus Bunk. De Nijbeetster moet 750 euro smartengeld aan zijn ex-vriendin betalen. De man was niet naar de zitting gekomen.