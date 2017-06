Dokkumer misbruikte 2-jarig dochtertje: 3 jaar cel

Publicatie: vr 30 juni 2017 13.45 uur

LEEUWARDEN - De Dokkumer (49) die twee weken geleden terechtstond omdat hij zijn jonge dochtertje een paar jaar lang seksueel heeft misbruikt, is vrijdag door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot drie jaar cel plus een jaar voorwaardelijk. De man moet aan de moeder van het slachtoffer, die namens haar dochtertje een schadevergoeding indiende, 6000 euro smartengeld betalen.

De Dokkumer moet een behandeling ondergaan die onder meer gericht is op zijn pedofiele geaardheid en zijn verslavingsproblemen. De opgelegde straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie. De man heeft zijn dochtertje twee jaar lang seksueel misbruikt. Hij begon daarmee in 2014, toen het meisje twee jaar oud was. De man heeft er filmopnames van gemaakt.

Zo kwam het misbruik ook aan het licht: toen de moeder van het meisje iets op moest zoeken op de laptop van haar man, stuitte ze op de filmpjes waarin haar dochter werd misbruikt. De vrouw heeft sindsdien alle contact met de vader verbroken, ook wat betreft de kinderen. De Dokkumer heeft ook een vriendinnetje van zijn zoon gefilmd. De politie vond verder een enorme hoeveelheid kinderporno.

De man had 355.000 foto's en films verzameld. Hij was altijd onder invloed van drank en speed als hij zijn dochter misbruikte. Dat was zijn eigen verantwoordelijkheid, oordeelde de rechtbank. Er is bij de man een persoonlijkheidsstoornis vastgesteld, daardoor is hij verminderd toerekeningsvatbaar. Bij het dochtertje is een posttraumatische stressstoornis vastgesteld, zij is daarvoor onder behandeling.