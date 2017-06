Iepenloftspul De Omkearde Staking

Publicatie: do 29 juni 2017 22.22 uur

HOUTIGEHAGE - Korte omschrijving:

Iedere twee jaar organiseren de gemeente en Smelne’s Erfskip een cultuurhistorisch jaar. Voor 2017 is gekozen voor het thema “Roerige tiden yn Smellingerlân”. In het kader hiervan zal in juni/juli in Houtigehage het Iepenloftspul De Omkearde Staking plaatsvinden.



Begin jaren vijftig lag het werkloosheidspercentage in Houtigehage ver boven het gemiddelde in Nederland. De armoede in dit Friese dorp was groot. Een aantal oudere werklozen zat in werkverschaffingsprojecten als DUW-arbeider (Dienst Uitvoerende Werken) en verdiende daarbij nog een klein loon. Werkloze jonge mannen zaten echter zonder uitkering thuis. Toch was er naar hun mening voldoende werk in Houtigehage: er was achterstand in de uitvoering van openbare werken en de herontginning van een aantal wegen wachtte al jaren op uitvoering. Een groep werklozen begon vervolgens een unieke actie en ging uit protest aan het werk: de Parkwyk, een bij regen onbegaanbare weg, werd ontgonnen. Werklozen die aan het werk gingen: een omgekeerde staking, dit tot grote verbijstering van de autoriteiten. Op 21 januari 1952 is de omgekeerde staking een feit. Houtigehage kwam in het nieuws: er verscheen een verslag in De Waarheid, het partijblad van de CPN.

Het dorp stond op de kaart en fungeerde vervolgens als voorbeeld voor omliggende dorpen. Voor de provincie en het gemeentebestuur was de omgekeerde staking aanleiding om nu wel aan de slag te gaan met het uitvoeren van de openbare werken. Dit alles is verwerkt in een Friestalig iepenloftspul met daarin de houding van de diverse gezinsleden ten opzichte van de stakers, de bureaucratie en een geheime liefde met verstrekkende gevolgen. Onder leiding van schrijver en regisseur Wimpy de Vries wordt het geheel met humor en realiteit voor het voetlicht gebracht!

Voorstellingen:

30 juni en 1 juli: aanvang 20.30 uur

7 juli en 8 juli: aanvang 20.30 uur

2 juli en 9 juli: aanvang 15.00 uur.

Locatie: bij ’t Wâldhûske,

Skoallewyk 10, Houtigehage

Kaarten à € 5,00 zijn te verkrijgen

via tel.nr. 0623537264 of www.dorphoutigehage.nl

FOTONIEUWS