Twee huizen en 80.000 euro in beslag genomen

Publicatie: do 29 juni 2017 14.19 uur

DRACHTEN - Twee mannen uit Drachten (27 en 28 jaar) en een 31-jarige vrouw uit Appelscha zijn dinsdag 20 juni door de politie aangehouden door de politie. Zij worden verdacht van witwassen, het faciliteren van hennepteelt en de illegale handel in hennep. Tijdens een zoeking in twee woningen en een bedrijfspand nam de politie 80.000 euro in beslag. Ook is beslag gelegd op twee woningen en verschillende bankrekeningen. De woningen hebben een gezamenlijke waarde van 140.000 euro.

Geld en drugs

Eerdere aanhoudingen van de 28-jarige man uit Drachten, de hoofdverdachte, zorgden ervoor dat de politie een onderzoek opstartte. Eind 2016 hield de politie hem namelijk al eens staande tijdens een verkeerscontrole. Bij die controle troffen de agenten in zijn bedrijfsbus ruim 1 kilo hennep en ruim 1800 euro aan. Het geld en de bus werden in beslag genomen. De verdachte ging voor verhoor mee naar het bureau. In de periode daarna hield de politie de man aan bij een growshop aan De Roef in Drachten. Hij had toen enkele duizenden euro's contant geld en enkele grammen softdrugs bij zich.

Witwassen

De Drachtster wordt door de politie verdacht van het verkopen van hennep en het faciliteren van de illegale hennepteelt. Hij zou vanuit de growshop goederen hebben verkocht, waarvan hij weet dat ze gebruikt worden bij de illegale hennepteelt. Op de woningen heeft de politie beslag gelegd, om ze eventueel later te kunnen verrekenen met de illegale inkomsten. De politie gaat verder met het onderzoek.

De verdachten zijn in vrijheid gesteld, maar blijven verdachte en zijn in afwachting van een eventuele vervolging door het Openbaar Ministerie.