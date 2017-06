Overvaller geeft slachtoffer een kus op de mond

Publicatie: do 29 juni 2017 12.30 uur

LEEUWARDEN - Met de broekzakken vol geld en sigaretten gaf de man die op 25 februari het tankstation Van den Belt aan de Noorderdwarsstraat in Drachten had overvallen, de baliemedewerkster een kus op de mond. 'Bijzonder denigrerend' en 'getuigen van disrespect' zei de officier van justitie donderdag tijdens de behandeling van de strafzaak door de Leeuwarder rechtbank. De officier eiste drie jaar cel. De verdachte kwam niet naar de zitting.

Het was al de tweede keer in een paar maanden tijd dat de vrouw was overvallen, het was op 18 december ook al gebeurd. De overvaller vertrok met 245 euro aan kasgeld en een paar pakjes sigaretten. Hij droeg een zwarte muts met daarin twee zelfgemaakte gaten voor de ogen. De vrouw achter de balie had hij met een groot mes gedreigd, terwijl hij haar beval om de kassa te openen.

Twee omstanders gingen achter de overvaller aan en zagen hem bij een flat aan de Wielewalen naar binnen gaan. Het mes had hij onderweg gedumpt. De overvaller werd nog geen uur later op de Stania aangehouden. Het bleek te gaan om een 26-jarige, in Marokko geboren man. Hij werd al in 2010 tot ongewenste vreemdeling verklaard, hij verblijft momenteel in het uitzetcentrum in Ter Apel. Tegen de politie zei hij dat hij de hele avond had gedronken.

De man is zeker geen onbekende van de politie, hij heeft een strafblad van 15 pagina's. Hij is verslaafd aan drugs, alcohol en gamen. Hij dronk voornamelijk whisky -een halve liter per keer- en gebruikte dagelijks xtc, en af toe cocaïne en hasj. De baliemedewerkster heeft nog overwogen om aangifte te doen van ongewenste intimiteit, ze heeft de kus op de mond als buitengewoon vernederend ervaren. Uiteindelijk heeft ze dat niet gedaan.

De Leeuwarder rechtbank doet op 13 juli uitspraak.