Burgum week lang toneel voor festival Moai Fuort

Publicatie: do 29 juni 2017 08.00 uur

BURGUM - Volgende week wordt het Moai Fuort Simmerfestival georganiseerd in Burgum. De compleet vernieuwde editie van het voorgaande Internationaal dans- en muziekfestival Burgum, behoudt zijn traditionele doelstelling en voegt daar een complete wereldreis aan toe.

Het Simmerfestival is een week lang een internationale ontmoetingsplek waar jong en oud op reis gaan langs verschillende tradities, dansen op exotische muziek, van wereldgerechten proeven en internationale workshops kunnen volgen. Drie podia verspreid over het landgoed Glinstra State dienen als levend decor om nieuwe wereldwonderen te ontdekken.



Op woensdag 5 juli wordt het Moai Fuort Simmerfestival dansend geopend door kinderen uit groep 3 en 4 van tien basisscholen uit Tytsjerksteradiel. Zij zijn door professionals van Jazzdansvereniging ModèstoDûns in slechts zes weken voorafgaand aan het festival, klaargestoomd voor een kinderdanswedstrijd. Speciaal voor senioren is er donderdagmiddag vanaf 14.00 uur een kleurrijk programma gevuld vol met dansshows en muziekoptredens van internationale artiesten.

Het weekend van het Simmerfestival

Als opwarmer vindt er vrijdagavond 7 juli om 18.30 een 'Secret Dance Act' met meer dan 200 dansers plaats in het centrum van Burgum. Vervolgens start vanaf 19:00 uur het programma op Glinstra State. Verspreid over drie podia geven artiesten vanuit o.a. Brazilië, Costa Rica, Oekraïne en Thailandspectaculaire dansshows en muziekoptredens. Een afwisseling van bands, DJ’s en workshops salsazorgt voor muziek tot in de late uurtjes: van salsa tot disco én van jaren 80 hitjes tot covers uit de hitlijsten van nu. Blinder, een bijzondere vijfmansformatie uit de omgeving van Burgum, sluit de avond af met een deels akoestische repertoire.

Zaterdag 8 juli is het hoogtepunt van het Moai Fuort Simmerfestival. Een bijzonder veelzijdig programma vanaf 13 uur tot middernacht met o.a. dans- en muziekoptredens van de buitenlandse groepen, Nederlandse en lokale dansacts, activiteiten voor kids en jeugd, diverse workshops en optredens van verschillende type dj’s en bands (rockabilly, pop, rock of Ierse Folk). De zaterdag wordt vanaf 22.00 uur afgesloten door een optreden van Baoema, de band van de bekende BasileManeka. Baoema zal een mix spelen van swingende dansmuziek, Afrikaanse muziek en Caribische muziek.

Op zondag 9 juli wordt er gezamenlijk afgesloten met een internationale zang- en vredesdienst .



Kaartjes zijn te koop

Toegangskaarten voor het Moai Fuort Simmerfestival zijn te koop bij LeffelSportswear (TsjibbeGeartsstrjitte 4) en Boekhandel Burgum (Schoolstraat 46). Kaartjes voor vrijdagavond kosten 5 euro, zaterdag 7 euro 50 en een combi-ticket vrijdag en zaterdag 10 euro. Voor kinderen tot en met 12 jaar is de toegang vrij. Bent u niet in de gelegenheid om kaartjes op te halen? Bestellen via e-mail is ook mogelijk. Kijk voor meer informatie op www.moaifuort.frl.