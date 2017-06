Waterlekkage: Burgumer zwembad donderdag dicht

Publicatie: wo 28 juni 2017 23.25 uur

BURGUM - Zwembad De Wetterstins is Burgum zal donderdag de deuren niet openen voor het publiek. De sporthal is wel gewoon open maar het zwembad kan niet gebruikt worden vanwege een grote waterlekkage welke woensdagavond is ontstaan.

Onder het gehele zwembad bevinden zich ondergrondse compartimenten en deze zijn vermoedelijk allemaal volgestroomd met water. Uit voorzorg werden de circulatiepompen uitgeschakeld. Dat betekent dat het water in de zwembaden stil is komen te staan.

In Burgum was er tussen 16.00 uur en 20.00 uur enorm veel regenval maar de lekkage werd later ontdekt. Het water steeg in rap tempo. De brandweer van Burgum is vanaf rond 21.30 uur anderhalf uur bezig geweest om water weg te pompen. De technische dienst van de gemeente Tytsjerksteradiel heeft het daarna overgenomen.

Vanwege de lekkage werd besloten dat het zwembad donderdag in elk geval gesloten bleef voor badgasten. Nu het water uit de machinekamer is gepompt, zijn in de loop van donderdag de circulatiepompen weer aangezet. De pompen zijn volgens de gemeente nog intact en werken weer. Het water wordt donderdag op kwaliteit gebracht en vrijdag is het zwembad weer gewoon geopend.

