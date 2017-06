Urenlange regen zet straten in Burgum blank

Publicatie: wo 28 juni 2017 21.10 uur

BURGUM - Een urenlange regen gevolgd zorgde er woensdagmiddag en -avond voor dat meerdere straten in Burgum bijna onbegaanbaar werden. Het water stond overal. Voor automobilisten was het nog redelijk te doen, ook al waren er enkele automobilisten die strandden vanwege een kapotte auto. De straten die onder water liepen waren onder andere: Mr. W. M. Oppedijk van Veenweg (Bouma & Sepp), Noordersingel (bij tankstation), Dr. B. Hornstrasingel, Tjalling Haismastrjitte (bushalte) en de Panhuyslaan.

De problemen ontstonden in de loop van de middag toen de regen met bakken naar beneden kwam. Het hoogtepunt was omstreeks 17.00 uur toen de beschreven straten helemaal onder water kwamen te staan. Op de brug van Burgum knipperende de lampen van de slagbomen. Mogelijk is door de regenval de brug 'in storing' gesprongen. Bij het aquaduct en de ovonde bij Quatrebras waren verder geen problemen.

Deze keer stond het water hoger dan de vorige keren. Pas rond 20.00 uur begon het water weer te zakken en een uur later waren alle wegen weer goed begaanbaar. Op dat moment was de regenval ook flink afgenomen.

De winkel van Anka Dupon aan de Noordersingel liep vol met water en een automobilist strandde op de Schoolstraat (zie video hierboven)