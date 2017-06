Wolkbreuk: wateroverlast in De Lawei

Publicatie: wo 28 juni 2017 17.08 uur

DRACHTEN - Een fikse regenbui heeft er woensdag rond 17.00 uur voor gezorgd dat schouwburg De Lawei in Drachten kwam te zitten met een lekkage in het voorste gedeelte van het gebouw. Directeur Stef Avezaat betrad (op de foto) zelf de ladder om de lekkage te inspecteren. Ook de brandweer werd gealarmeerd. De lekkage bevond zich onder andere in de ontvangstruimte, Hopper en restaurant.

De wolkbreuk zorgt in Drachten voor veel overlast. Veel straten staan blank. Uit voorzorg is de Albert Heijn aan het Kyriat Oneplein gesloten en was er verder overlast bij zwembad de Welle in Drachten.

Ook elders zorgt de aanhoudende wolkbreuk voor overlast.