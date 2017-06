70-jarige pleegt drie winkeldiefstallen

LEEUWARDEN - Een 70-jarige winkeldief uit Buitenpost is woensdag door politierechter Klaas Bunk veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twee weken. Bunk waarschuwde de bejaarde -en ietwat hardhorende- verdachte: als hij weer de fout in gaat, dan gaat hij naar de gevangenis. Dat laatste is volgens een begeleidster van de Kwadrant Groep de grootste angst van de Buitenposter.

Hij beloofde de rechter dat hij nooit weer zou stelen. 'Dan heb ik liever dat ze mijn handen eraf slaan'. Later zei hij nog dat hij liever doodgeschoten wou worden, dan ooit nog een winkeldiefstal te plegen. Hij was de laatste anderhalf jaar maar liefst drie keer de fout in gegaan. De eerste keer, op 15 april vorig jaar, had hij bij supermarkt Poiesz krentenbollen en Zeeuws spek gestolen.

Bijna een half jaar later, op 29 september 2016, stal hij bij de Coop konijnenvoer, een doos eieren en speklappen. Op 28 februari van dit jaar had hij bij de Lidl in zijn woonplaats een blok kaas weggenomen. Justitie had de zaak de eerste keer afgedaan met een sepot, om voorrang te geven aan de hulpverlening. Dat was duidelijk niet gelukt. De man zou slecht luisteren naar zijn begeleiders. Hij had zelf indertijd bij de politie verklaard dat hij 'niet genoeg centen' had voor de boodschappen.

Hoewel hij in de schuldsanering zit, zou hij het echter helemaal niet nodig hebben om te stelen. Hij heeft inmiddels een aantal winkelverboden, een vriend doet noodgedwongen zijn boodschappen. Rechter Bunk vond het belangrijk dat de bejaarde man extra begeleiding krijgt. Hij plaatste de Buitenposter onder toezicht van de reclassering. De dreiging van een celstraf van twee weken moet hem ervan weerhouden om opnieuw spullen te stelen.