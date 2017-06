Gewonde bij eenzijdig ongeval in Surhuisterveen

Publicatie: wo 28 juni 2017 14.38 uur

SURHUISTERVEEN - Een automobiliste is woensdag rond 14.00 uur gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Vierhuisterweg in Surhuisterveen. De vrouw reed richting Harkema toen ze mogelijk door olie op de weg de macht over het stuur verloor. Ze kwam met haar voertuig op de kop tot stilstand.

Zowel een ambulance als de politie kwam ter plaatse om eerste hulp te verlenen. De vrouw is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie (VOA) heeft een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval. Ook is de gemeente ter plaatse gekomen om de olie op het wegdek te verwijderen. Daarvoor werd de Vierhuisterweg tussen Surhuisterveen en Harkema tijdelijk afgesloten.

