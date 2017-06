Twee weken cel voor onverbeterlijke winkeldief

Publicatie: wo 28 juni 2017 13.30 uur

LEEUWARDEN - Een 53-jarige man -geen vaste woonplaats- is woensdag bij verstek door de politierechter in Leeuwarden veroordeeld tot twee weken cel. De man had op 8 maart bij de Hennes & Mauritz in Drachten kleding gestolen. Hij speelde zichzelf in de kijker toen hij met een nagenoeg lege rugzak de winkel in kwam. Even later verliet hij de winkel met een rugzak die overduidelijk beter gevuld was.

Het winkelpersoneel waarschuwde de politie. De winkeldief werd bij Scapino aangehouden. De man beweerde dat hij de rugzak van iemand anders had gekregen, die hij op straat was tegengekomen. 'Dat is gewoon een kletsverhaal', zei officier van justitie Eelco Jepkema. Hij eiste vier weken cel, ook omdat de verdachte een omvangrijk strafblad heeft waarop nogal wat winkeldiefstallen prijken.

De verdachte heeft bovendien een jaar in een kliniek voor veelplegers gezeten. Die zogeheten ISD-maatregel had duidelijk niet geholpen om de man op het rechte pad te krijgen, constateerde rechter Elly Läkamp. Zij vond vier weken zitten wat te gortig en maakte er twee weken van.