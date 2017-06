Duitse kledingdief gepakt in Drachten

Publicatie: wo 28 juni 2017 10.09 uur

DRACHTEN - In Drachten is dinsdagmiddag rond 15.00 een 30-jarige man uit Duitsland aangehouden voor winkeldiefstal. De Duitser had bij een winkel aan de Marke kleding gestolen.

De man is door de politie ingesloten en zit nog vast voor verhoor en onderzoek.