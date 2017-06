Inwoners volgen computertraining â€˜Klik en Tikâ€™

Inwoners volgen computertraining ‘Klik en Tik’

Publicatie: di 27 juni 2017 22.20 uur

BUITENPOST - Inwoners volgen computertraining ‘Klik en Tik’

Mooie samenwerking tussen gemeente en bibliotheek

Negen inwoners uit Achtkarspelen hebben de computertraining ‘Klik en Tik’ gevolgd. De cursisten leerden de basisvaardigheden van omgaan met de computer. Vorige week ontvingen de deelnemers het certificaat.

Tegenwoordig gaat bijna alles via de computer; contact met familie in het buitenland, e-mail met vrienden en familie, solliciteren tot spelletjes doen en fotoalbums maken. Cursusleidsters Sylvia en Janke van bibliotheek Noord Fryslân, locatie Buitenpost waren erg enthousiast en geduldig. Ook voor deelnemers die nog nooit met een computer in aanraking zijn geweest is de cursus goed te volgen.

De cursisten waren erg te spreken over de computertraining, die aangeboden werd door de gemeente. Achtkarspelen heeft daarom besloten vaker dergelijke cursussen te organiseren.