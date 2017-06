Mega-wietplantage in oude melkfabriek: cel geÃ«ist

Mega-wietplantage in oude melkfabriek: cel geëist

Publicatie: di 27 juni 2017 18.30 uur

LEEUWARDEN - Tegen vier mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij een mega-wietplantage in Elsloo zijn dinsdag bij de Leeuwarder rechtbank celstraffen van zes tot negen maanden geëist. Officier van justitie Ineke van Overbeeke wil bovendien duizenden euro's aan criminele inkomsten van de verdachten hebben. Tegen drie mannen die nauw betrokken zouden zijn geweest bij de hennepkwekerij eiste de officier negen maanden cel.

Stroomhuisje

Het gaat om een 44-jarige man uit Nijmegen en twee Bulgaren (24 en 27 jaar). Van de Bulgaren is geen vaste woon- of verblijfplaats bekend, zij verschenen niet op de zitting. Verder eiste Van Overbeeke zes maanden cel voor een 28-jarige inwoner van Boijl. Die zei zelf dat hij niets te maken heeft gehad met de plantage, maar de officier denkt daar anders over. De wietplantage werd op 3 november 2015 opgerold.

Acht kweekruimtes

In de oude melkfabriek aan de Zuid in Elsloo stonden in acht verschillende kweekruimtes in totaal 10.853 planten. De Nijmegenaar en de twee Bulgaren werden in een aparte ruimte slapend aangetroffen. De man uit Boijl woonde destijds samen met zijn vriendin in de fabriek. Hij had er ook zijn werkplaats, waar hij auto's repareerde. De kweekruimtes bevonden zich achter het woongedeelte en de werkplaats. Hij en zijn vriendin deelden de wc en de keuken met de mannen die in de kwekerij werden aangetroffen.

Plantenvoeding

De Stellingwerver moet volgens de officier dan ook hebben gezien dat er potgrond en plantenvoeding bij de kwekerij naar binnen werd gebracht. Volgens een berekening van Liander is er voor 27.000 euro aan illegale stroom afgetapt. Het geld dat met de verkoop van de planten verdiend zou zijn wil de officier van de verdachten plukken. De Nijmegenaar zou 10.000 euro aan criminele verdiensten moeten inleveren, de Stellingwerver 7000 euro. De Leeuwarder rechtbank doet op 11 juli uitspraak.