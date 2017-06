Veel vragen tijdens informatieavond zonnepark

Publicatie: di 27 juni 2017 16.37 uur

KOLLUM - In Zalencentrum De Colle in Kollum werd maandagavond een informatieavond over het te bouwen zonnepark gehouden. Het is de bedoeling dat er een zonnepark bij het bedrijventerrein Jumaheerd gaat komen. Het gaat om 7,7 hectare grond die wordt voorzien van 26.500 zonnepanelen. Daarmee wordt ongeveer 43% van de totale elektriciteitsverbruik van Kollum voorzien.

Michiel Mosterman van Groenleven gaf een presentatie over het zonnepark. Er was op 3 plaatsen in Kollum gezocht naar een geschikte locatie. Groenleven vond Jumaheerd de beste locatie. Ook maakte Groenleven bekend dat in 2018 gestart zal worden met het zonnepark. Er werden veel vragen gesteld over het te bouwen zonnepark.

