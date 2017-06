Drachtster verwaarloost haar hond

Publicatie: di 27 juni 2017 15.57 uur

DRACHTEN - Tegen een vrouw uit Drachten is deze week proces-verbaal opgemaakt omdat ze haar hond ernstig had verwaarloosd. De hond had aan de oren een oorontsteking en de achterpoten waren ontstoken door bijten. Dit gebeurde omdat de hond onder de vlooien zat en hem goed voer onthouden werd.

De politie heeft de hond in beslaggenomen en het dier is inmiddels op een veilig adres ondergebracht om te herstellen. De politie deed onderzoek in samenwerking met de LID (Landelijke Inspectie Dierenbescherming). Men kwam de verwaarlozing op het spoor dankzij meldingen van omwonenden. De eigenaresse krijgt de hond niet terug.