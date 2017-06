Feanster (41) rijdt rond met ongeldig rijbewijs

SURHUISTERVEEN - Een 41-jarige automobilist uit Surhuisterveen is zondagmiddag door de politie aangehouden op de Boskbei in zijn woonplaats. De man had nog geprobeerd om zijn auto te verstoppen achter de boom zodat hij niet vanaf de Vierhuisterweg te zien was, zonder resultaat.

De man werd aangehouden omdat hij met een ongeldig rijbewijs reed en tevens onder invloed bleek te zijn. Hij blies op het bureau 800 ug/l. Ook was zijn voertuig niet verzekerd. Een berger heeft de auto in opdracht van de politie afgevoerd. Deze is in beslag genomen en verbeurd verklaard. De man had verder een paar hennepplanten in bezit. Hij heeft van deze plantjes vrijwillig afstand gedaan.