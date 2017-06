Ovondes Anjum en Morra bijna gereed

Publicatie: zo 25 juni 2017 17.50 uur

ANJUM - Aan de twee nieuw aangelegde ovondes in de Lauwersseewei N361 bij Morra en Anjum is dit weekend de laatste hand gelegd. Om dit mogelijk te maken was de Lauwersseewei vanaf vrijdagavond 20.00 uur afgesloten en de weg gaat maandagmorgen om 06.00 uur weer open voor het verkeer.

Direct na de afsluiting werd op vrijdagavond begonnen met het verwijderen van de tijdelijk bypasses die om de ovonde waren aangelegd. Zondagmorgen is de laatste asfaltlaag aangebracht en zondagmiddag is de ovonde voorzien van belijning.

De aannemer heeft de aanleg van beide ovondes in een tijdsbestek van 4 weken weten te realiseren. De provincie Fryslân had de gevaarlijke kruispunten in de N361 bij Morra en Anjum al een aantal jaren op de nominatie staan om aan te pakken. De kosten voor het kruispunt bij Anjum waren €600.000,- euro, het kruispunt bij Morra werd voor €675.000,- aangepakt.

