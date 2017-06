Inbraak in voetbalkantine in Beetsterzwaag

Publicatie: zo 25 juni 2017 11.42 uur

BEETSTERZWAAG - De voetbalkantine van voetbalvereniging De Sweach in Beesterzwaag was vrijdagnacht het doelwit van inbrekers. Rond 2.50 uur werd er ingebroken in de kantine aan de Vlaslaan. Sportdrank werd buitgemaakt.

De voetbalclub heeft inmiddels aangifte bij de politie gedaan.