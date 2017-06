Simmerdeis in Drachten van start gegaan

Publicatie: za 24 juni 2017 09.55 uur

DRACHTEN - Donderdag is Simmerdeis van start gegaan. De eerste bands hebben hun optreden gehad. Om 20.00 uur trad de band Hollow Men op op het grote podium. Om 21.00 uur was het voor de tweede keer dat Plunder optrad in de vijverbar. Daarvoor hadden ze al opgetreden om 19.00 uur.

Om 22.00 uur was het tijd voor de band True Jord, een jonge band met een spetterend optreden. Ondanks dat de temperatuur sterk daalde en zo nu en dan een beetje motregen viel kwam er toch nog aardig wat publiek op af.

