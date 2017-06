Brandende takkenbult aan de Splitting in Drachten

Publicatie: za 24 juni 2017 01.15 uur

DRACHTEN - Aan de Splitting in Drachten heeft de brandweer vrijdagavond even voor half 12 een brand geblust in een grote bult takken. Door één van de omwonenden is een knal gehoord, waarna ineens de stapel in brand stond. De brandweer had de brand snel onder controle.

Het nablussen van de bult nam enige tijd in beslag, aangezien de bult ook binnenin goed warm was geworden. Met een warmtebeeldcamera is gekeken of de brand volledig was geblust. Doordat het brandputje aan de andere kant van de weg zat moest de slang de weg over. Het verkeer kon door middel van rijblokken stapvoets over de slang heen rijden.

