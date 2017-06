NVU kondigt demonstratie Dokkum aan

Publicatie: vr 23 juni 2017 22.46 uur

DOKKUM - De extreemrechtse politieke partij Nederlandse Volks-Unie (NVU) is van plan om in Dokkum te demonstreren tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum. Dat kondigt de neonazistische partij aan in een video op YouTube. "We gaan een legale manifestatie-vergunning aanvragen", aldus de leider Constant Kusters in de video.

Custers reageert op de vraag of 'de NVU zich gaat opwerpen als beschermer van het traditionele kinderfeest'. "Wij proberen dit feest voor de Nederlanders te behouden", zegt Kusters, die intensieve banden met Duitse neonazi's onderhoud. De NVU demonstreert voor Sinterklaas en zwarte piet. Custers werd eerder veroordeeld tot een werkstraf van veertig uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken met een proeftijd van twee jaar voor discriminatie en aanzetten tot discriminatie.

De landelijke intocht van Sinterklaas vindt dit jaar plaats in Dokkum. Op zaterdag 18 november vaart de goedheiligman met zijn pieten naar de binnenstad van deze Admiraliteitsstad. De NTR doet rechtstreeks verslag van de intocht op televisie. De gemeente Dongeradeel was vrijdagmiddag niet bereikbaar om commentaar te geven op de vergunningsaanvraag.