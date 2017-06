'Gezworen kameraden' slaan door alcohol op tilt

Publicatie: vr 23 juni 2017 18.15 uur

LEEUWARDEN - Tegen twee mannen uit Waskemeer en Haulerwijk heeft het openbaar ministerie (OM) vrijdag onvoorwaardelijke gevangenisstraffen geëist. Het tweetal was begin dit jaar in korte tijd tot drie keer toe betrokken bij ernstige geweldsincidenten. 'Gezworen kameraden' noemde officier van justitie Peter van der Spek de twee verdachten, een 59-jarige inwoner van Waskemeer en een 49-jarige man uit Haulerwijk.

Ze zijn wellicht goed bevriend, maar ze hebben meer gemeen: als de drank in de man is, dan is de wijsheid ver te zoeken. Dat ondervond een vriend van de Haulerwijkster begin maart. De verdachte was bij de vriend op bezoek. Dat begon gemoedelijk, maar na de nodige alcohol liep het volkomen uit de hand. De Haulerwijkster mishandelde zijn eigen vriend en vernielde een deel van diens inboedel.

Een paar weken eerder was het tot twee keer toe uit de hand gelopen. Beide keren hadden de verdachten een man en een vrouw mishandeld. De eerste keer had de Haulerwijkster het mannelijke slachtoffer met een bierfles op het hoofd geslagen. Zijn maat sloeg met een bierkrat om zich heen.

Een week eerder hadden beide verdachten de Mercedes bestelbus van het stel te grazen genomen met een knuppel en een metalen staaf. De Waskemeerster was later ook nog betrokken bij een ongeval en vervolgens doorgereden. Hij was onder invloed. Officier van justitie Peter van der Spek wil dat de Haulerwijkster wordt opgenomen in een ontwenningskliniek.

Van der Spek eiste verder 10 maanden cel waarvan 4 voorwaardelijk, plus nog een maand die de verdachte eerder voorwaardelijk opgelegd had gekregen. Voor de andere verdachte, hij was niet op de zitting verschenen, eiste de officier drie maanden cel plus drie maanden voorwaardelijk en een rijontzegging van zeven maanden.

De Leeuwarder rechtbank doet op 7 juli uitspraak.