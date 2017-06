Medewerkers: Blokker Dokkum blijft open

Publicatie: vr 23 juni 2017 15.17 uur

DOKKUM - De Blokker in Dokkum blijft open. Dat zeggen de medewerkers van de lokale Blokker-vestiging. "Namens de bedrijfsleider mogen wij mededelen dat de Blokker in Dokkum blijft", zeggen de medewerkers namens de bedrijfsleider. Het hoofdkantoor van Blokker wil al wekenlang niets zeggen over de Blokker in Dokkum. "Wij willen eerst alle medewerkers informeren", zegt een woordvoerder van het hoofdkantoor op de positieve berichten.

Blokker gaat grootscheeps reorganiseren. Zo'n honderd slecht lopende en verlieslatende Blokker-winkels gaan dicht en gevreesd werd dat Dokkum ook op die lijst stond. Alle formules, waar de naam Blokker niet op de gevel staat worden afgestoten. Dat betekent dat Xenos, Big Bazar, Leen Bakker en Intertoys in de verkoop gaan. Marskramer gaat door als franchise-formule. De circa honderd eigen Marskramer-winkels gaan dicht. De reorganisatie kost in de komende twee jaar 1900 voltijdbanen, het merendeel bij Blokker en Marskramer. De komende maanden wordt duidelijk welke winkellocaties sluiten en wat de gevolgen zijn voor het personeel.