Blikseminslag Dokkumerloane WÃ¢lterswÃ¢ld

Blikseminslag Dokkumerloane Wâlterswâld

Publicatie: do 22 juni 2017 19.10 uur

WâLTERSWâLD - Op de Dokkumerloane in Wâlterswâld is donderdagavond om iets voor zes uur de bliksem ingeslagen in een boom. De boom bleef na inslag overeind staan, maar was inwendig wel flink beschadigd geraakt. Halverwege de boom maakte het bovenste gedeelte een draaibeweging ten opzichte van het onderste gedeelte. Omwoners alarmeerde daarom de brandweer.

De brandweer van Dokkum kwam ter plaatse. Ze waren nog maar amper uitgestapt toen de boom afknapte en de boom in een weiland terecht kwam. De brandweer hoefde niet in actie te komen. Ook is er schade onstaan aan de elektrische installatie in een woning.

