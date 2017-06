Werkstraf voor triootje met minderjarige meisjes

Publicatie: do 22 juni 2017 14.30 uur

LEEUWARDEN - De 21-jarige Drachtster die twee weken terechtstond geleden omdat hij in de zomer van 2015 seks heeft gehad met twee minderjarige meisjes, hoeft niet naar de gevangenis. De officier van justitie eiste zes maanden cel, de rechtbank legde de maximale werkstraf van 240 uur op en een voorwaardelijke celstraf van 89 dagen. Een gevangenisstraf zou tot gevolg hebben dat de Drachtster zijn opleiding niet kan voortzetten. De rechtbank liet ook meewegen dat hij open staat voor een behandeling.

Hij had de twee meisjes, 13 en 15 jaar oud, meegenomen naar huis, waarna hij met ze nar bed was geweest. Het jongste meisje had aangifte gedaan, zij zou tegen haar zin seks met de Drachtster hebben gehad. Hij had een volledige bekentenis afgelegd. Volgens de rechtbank heeft hij zich laten leiden door zijn lustgevoelens en heeft hij geen oog gehad voor de jeugdige leeftijd van het meisje.

De Drachtster had ook bekend dat hij in de nacht van 5 op 6 juni vorig jaar, op Peije Dei, iemand had mishandeld. Na een paar vuistslagen van de Drachtster was het slachtoffer onderuit gegaan. Vervolgens had iemand anders het slachtoffer hard tegen het hoofd getrapt. Het slachtoffer zou aan de vriendin van de Drachtster hebben gezeten. De rechtbank plaatste hem onder toezicht van de reclassering. Verder moet hij een behandeling ondergaan die is gericht op het omgaan met seksualiteit, agressie en emoties.