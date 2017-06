Fietspad Jan Binneslaan krijgt verkeersborden

Publicatie: do 22 juni 2017 13.45 uur

SURHUISTERVEEN - Het fietspad langs de Jan Binneslaan in Surhuisterveen wordt voorzien met meerdere verkeersborden waarop aangegeven is dat het pad een fietspad betreft. Na de reconstructie in 2016 bleek dat automobilisten regelmatig hun auto op het fietspad parkeerden. Precies een jaar geleden liet de gemeente deze site al weten dat er een oplossing moest komen en na een jaar is er nu een besluit genomen.

De gemeente had verwacht dat de situatie duidelijk genoeg zou maar in de praktijk ontstond er onduidelijkheid. Het fietspad wordt nu via verkeersborden aangeduid als verplicht fietspad. Daardoor is het voor de politie mogelijk om eventueel boetes uit te delen als automobilisten hun voertuig op het fietspad parkeren. Plaatselijk Belang Surhuisterveen staat achter het besluit van het college van B&W.