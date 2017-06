Slecht politiewerk: Noardburgumse gaat vrijuit

Publicatie: do 22 juni 2017 12.30 uur

LEEUWARDEN - Een 33-jarige inwoonster van Noardburgum is donderdag vrijgesproken van oplichting. De vrouw - ze kwam zelf niet naar de Leeuwarder rechtbank - heeft in maart 2015 gecollecteerd in Feanwâlden. Ze verkocht Paasbroden en viooltjes en zou verschillende (goede) doelen hebben opgegeven.

De ene keer zou ze gezegd hebben dat ze voor de muziekvereniging in De Westereen collecteerde. Andere keren zou ze gezegd hebben dat ze geld ophaalde voor een goed doel. Zowel de viooltjes als de Paasbroden zouden nooit zijn geleverd aan de mensen die hadden gedoneerd.

De Noardburgumse had bij de politie verklaard dat ze briefjes in de brievenbus had gestopt van de mensen die viooltjes hadden besteld. Ze zou hebben aangegeven dat de leverancier de bloemen in verband met de grote bestelling niet meteen kon leveren. Een aantal mensen had aangifte gedaan omdat ze van de Noardburgumse helemaal niets hadden gekregen, ook geen Paasbroden.

De bewoners hadden geen argwaan gekregen toen de vrouw aan de deur kwam, ze zou het jaar daarvoor ook een collecte hebben gelopen. De Noardburgumse had tegen de politie gezegd dat ze geld had opgehaald om haar drumlessen te bekostigen. Dat zou ze ook gezegd hebben tegen de mensen die geld hadden gegeven. Ze zou wel degelijk van plan zijn geweest om de bloemen en de broden te leveren. Ze zou zelfs geld hebben teruggegeven aan mensen die niets hadden gekregen. Ze had zich bij de politie gemeld omdat er vervelende berichten over haar op Facebook waren verschenen.

Voor officier van justitie Tjerk Buma was het zo klaar als een klontje: de vrouw heeft leugens opgehangen over de bestemming van het geld. En ze had de beloofde goederen niet geleverd. Vanwege de ouderdom van de zaak eiste Buma een boete van 500 euro waarvan de helft voorwaardelijk.

Toch werd de Noardburgumse vrijgesproken. Rechter Petra Tapper-Wessels concludeerde dat de politie nooit de weerleggingen van de verdachte heeft onderzocht. Er is bijvoorbeeld nooit gekeken of ze mensen daadwerkelijk terug heeft betaald. Daardoor is volgens de rechter niet na te gaan hoe het allemaal precies in zijn werk is gegaan en of er sprake is geweest van strafbare oplichting.