10 dagen zitten voor diefstal van 20 parfumflesjes

Publicatie: do 22 juni 2017 11.20 uur

LEEUWARDEN - Een 38-jarige Drachtster moet tien dagen zitten voor de diefstal van twintig flesjes parfum bij het Kruidvat. De Drachtster kreeg die straf donderdag van politierechter Petra Tapper-Wessels. De man was niet naar de zitting gekomen. De diefstal vond plaats medio mei 2015. In eerste instantie kwam de Drachtster er mee weg, tot een vrouw via haar Facebook-pagina parfum te koop aanbood.

Dat werd gezien door een medewerkster van het Kruidvat, die de politie alarmeerde. De vrouw had verklaard dat ze de parfum van de verdachte had gekocht. De man werd opgepakt, hij bekende de diefstal. Via een hoorzitting van de officier van justitie kreeg hij een werkstraf van 30 uur aangeboden. Die straf accepteerde hij, maar de werkstraf heeft hij nooit volbracht. Hij maakte slechts negen uren vol.

Officier van justitie Tjerk Buma had er weinig vertrouwen in dat de Drachtster alsnog het restant van de werkstraf zou doen. In plaats daarvan eiste de officier de gevangenisstraf die omgerekend staat voor de 20 uur die nog gewerkt moest worden. Voor 20 uur werken staat een halve dag zitten, dus de Drachtster zal tien dagen naar de gevangenis moeten.