Waarschuwing voor blauwalg op Klein Zwitserland

Publicatie: do 22 juni 2017 11.00 uur

SUMAR - Er is woensdag een waarschuwing afgegeven voor het zwemmen in het Bergumermeer bij Dagrecreatieterrein Klein Zwitserland aan de Solcamastraat bij Sumar. De FUMO waarschuwt voor blauwalgen. Als zwemmers hiermee in aanraking komen dan is er kans op huidirritatie en maag-/darmklachten.

Ook voor De Leien geldt nog een negatief zwemadvies maar op dit moment is daar geen sprake van blauwalg. Het negatief zwembadvies houdt in dat de kwaliteit van het zwemwater slecht is. Zodra er ook blauwalg wordt geconstateerd dan wordt dat bekendgemaakt. Kijk voor de actuele stand van zaken op: www.zwemwater.nl