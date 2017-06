Opbouw Simmerdeis in het Slingepark in volle gang

Publicatie: do 22 juni 2017 09.57 uur

DRACHTEN - In het Slingepark werd woensdag nog hard gewerkt om alles op

tijd klaar te krijgen voor het festival. Er moest nog heel wat gebeuren, tenten werden neergezet en veel verlichting moest nog worden aangebracht.

Simmerdeis begint donderdag 22 juni en duurt tot zondagavond 25 juni. Het programma is te vinden op www.simmerdeis.nl. Er is voor elk wat wils en voor jong en oud met veel muziek en theater. En aan de inwendige mens is ook gedacht met een hapje en een drankje.

