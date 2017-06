Bromfietser gewond na aanrijding in Drachten

Publicatie: wo 21 juni 2017 20.10 uur

DRACHTEN - Een bromfietser is woensdag rond 16.30 uur lichtgewond geraakt bij een aanrijding met een automoblist op de T-splitsing van de Schwartzenberghlaan met de Stationsweg in Drachten. De bestuurder van de scooter is in de ter plaatse gekomen ambulance onderzocht. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De automobilist zou vanuit de Schwartzenberghlaan de Stationsweg opdraaien en zag daarbij vermoedelijk de brommerrijder over het hoofd. Berger Bcf heeft de brommer geborgen.

