Mogelijk weer Swingnacht in Burgum in 2018

Publicatie: wo 21 juni 2017 15.10 uur

BURGUM - Op zaterdag 16 juni 2018 wordt waarschijnlijk weer een Swingnacht in Burgum georganiseerd. Het is inmiddels 12 jaar geleden dat de laatste Swingnacht werd gehouden in Burgum. Jarenlang was het een succes. Het concept was simpel. Je kocht een button en dat was je toegangsbewijs voor alle horeca. Je kon een ronde door Burgum maken en overal traden bandjes op in de deelnemende horecabedrijven.

De nieuwe Swingnacht wordt opgezet door de lokale omroep Kanaal 30, Culturele Commissie De Pleats en Dorpsbelangen. Ze hebben subsidie gekregen in het kader van Culturele Hoofdstad. De organisatie heeft besloten dat het festival in 2018 gratis toegankelijk zal zijn en er drankjes worden verkocht die met muntjes betaald worden.

Het is nog onduidelijk welke horecagelegenheden meegaan doen. Niet alle horecazaken zijn nog gevraagd of hebben allemaal al toegezegd om mee te gaan doen.