Zeven arrestaties in onderzoek drugshandel

Publicatie: wo 21 juni 2017 14.28 uur

HEERENVEEN - De politie heeft maandag zeven verdachten gearresteerd in een onderzoek naar de handel in en het vervaardigen van drugs. De politie viel acht panden in Heerenveen en de gemeente Opsterland binnen en hield vijf mannen en twee vrouwen aan in de leeftijd van 28 tot 51 jaar. De twee hoofdverdachten van 38 en 39 jaar zijn afkomstig uit Heerenveen. De overige verdachten wonen in Heerenveen en de gemeente Opsterland.

1.084 hennepplanten

In vijf panden trof de politie hennepkwekerijen aan met in totaal 1.084 planten en 39 stekken. Drugs- en geldhonden werden ingezet en de netbeheerder onderzoekt het illegaal aftappen van stroom. In overleg met de Officier van Justitie ontmantelde een gespecialiseerd ruimingsbedrijf de kwekerijen. De planten worden vernietigd. Tijdens de zoekingen nam de politie circa 40 duizend euro contant geld, sieraden, tientallen vuurwapen patronen en 8 kilo droge henneptoppen in beslag. De zeven verdachten zijn ingesloten in het arrestantencomplex in Leeuwarden en worden momenteel verhoord.