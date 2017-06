SCA in Sumar verder onder de naam Essity

SUMAR - De 'papierfabriek' in Sumar veranderd van naam. Door een opsplitsing van het Zweedse moederconcern wordt de naam SCA gewijzigd in Essity. Dit is besloten nadat aandeelhouders van SCA instemden met de opsplitsing naar twee beursgenoteerde bedrijven. SCA houdt de bosproducten en Essity richt zich op hygiëne- producten.

Voor de fabriek in Sumar zal er verder weinig veranderen. Al lange tijd worden er onder de naam Tork poetsdoeken gefabriceerd en keukenrollen van Plenty. In de fabriek zijn zo'n 80 mensen werkzaam.