Studenten Friese Poort moesten examen over doen

Publicatie: wo 21 juni 2017 11.52 uur

DRACHTEN - Vier studenten van de Friese Poort in Drachten moesten deze maand hun examen Engels overdoen. De aanleiding hiervoor was een fout die was gemaakt bij de examenwebsite toets.nl. De vier studenten zijn inmiddels allemaal geslaagd voor hun examen. De uitslag werd woensdag bekendgemaakt.

Het examen moest over worden gedaan omdat de resultaten van de studenten waren verdwenen. Het examen was online via toets.nl gedaan maar de resultaten zijn door onbekende oorzaak verdwenen uit het systeem. Er wordt nog onderzocht waarom de uitslagen niet zijn opgeslagen. Bij de herkansing ging het gelukkig voor allen wel goed.