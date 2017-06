Bewoners pakken inbreker in Wijnjewoude

Publicatie: wo 21 juni 2017 09.52 uur

WIJNJEWOUDE - Een 20-jarige inbreker uit Koog aan de Zaan is dinsdagavond overlopen bij een woninginbraak aan de Welfingstrjitte in Wijnjewoude. De inbreker werd ontdekt toen de bewoners rond 21.30 uur thuiskwamen. Zij zagen een man in hun huis. Hij was via de achterdeur binnengekomen en was aan het rommelen in een tas.

De bewoners en een buurman wisten de man aan te houden en hielden hem vast totdat de politie arriveerde. De agenten hebben de verdachte overgenomen en overgebracht naar het cellencomplex.