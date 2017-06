Achtkarspelen wil weer geld steken in zwembad

Publicatie: di 20 juni 2017 13.36 uur

BUITENPOST - Met zo'n 100.000 euro denkt het college van B&W van Achtkarspelen de komst van een nieuw zwembad in Buitenpost te kunnen laten realiseren. Het college stelt de gemeenteraad voor om nieuwe criteria vast te stellen en een aanbestedingstraject starten. De 100.000 euro moet een jaarlijkse bijdrage worden voor een nieuw overdekt 25-meterbad in Buitenpost. De gemeenteraad bespreekt het voorstel voor de ruimere criteria op 13 juli. Als de raad akkoord gaat, willen B&W zo snel mogelijk de aanbesteding starten.

In 2012 besloot het college om de raad voor te stellen om het zwembad in Buitenpost, De Kûpe, te sluiten. De kosten voor onderhoud en renovatie waren te hoog. De huidige stichting die het zwembad exploiteert overtuigde de gemeente via een burgerinitiatief om ruim 1 miljoen euro beschikbaar te stellen om het zwembad tot 1 januari 2019 open te houden. In deze tussenliggende periode zou de stichting zorgen voor een nieuw overdekt 25-meterbad dat zonder financiële steun van de gemeente zou kunnen draaien. Eind 2016 bleek dat de stichting niet kon voldoen aan de afspraak voor een nieuw zwembad zonder gemeentelijke steun.

In het afgelopen half jaar zijn er drie plannen, waaronder die van de huidige stichting, bij de gemeente ingediend voor een zwembad. De plannen zijn beoordeeld aan de hand van de uitgangspunten die de gemeenteraad heeft vastgesteld: een openbaar zwembad van 25 meter waar de gemeente niet aan hoeft bij te dragen. Wethouder Spoelstra: "Geen van de ingediende plannen voldeed aan de voorwaarden. Vandaar dat het college komt met nieuwe voorwaarden waardoor ruimte wordt gecreëerd voor een nieuw zwembad in Buitenpost."