Dertien sollicitanten voor burgemeesterspost

Publicatie: di 20 juni 2017 13.31 uur

DAMWâLD - Vier vrouwen en negen mannen hebben gesolliciteerd naar het burgemeesterschap van de gemeente Dantumadiel. Negen van de kandidaten zijn tussen de vijftig en de zestig jaar. Zowel de VVD als het CDA zijn met elk drie gegadigden het meest vertegenwoordigd.



Twee van de sollicitanten zijn lid van de PvdA. FNP, GroenLinks, D66 en een lokale partij zijn allen één keer present. Van één kandidaat is de partijkeuze onbekend. Onder de dertien belangstellenden zijn verder twee veertigers, één twintiger en één 60-plusser.



Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok maakt een selectie uit de sollicitanten en overlegt hierover met de gemeentelijke vertrouwenscommissie. De commissie spreekt met de geselecteerde kandidaten en brengt aan de raad verslag uit, voorzien van een conceptaanbeveling. De raad beslist uiteindelijk welke twee kandidaten op de aanbeveling komen te staan, en in welke volgorde.



De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties volgt in zijn voordracht aan de Kroon in beginsel de aanbeveling van de raad. De Kroon benoemt vervolgens de nieuwe burgemeester per Koninklijk Besluit. De nieuwe burgemeester volgt dan waarschijnlijk in de herfst waarnemend burgemeester Sicko Heldoorn op.