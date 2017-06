Steeg Zuiderbuurt dicht na overlast

Publicatie: ma 19 juni 2017 21.49 uur

DRACHTEN - De steeg naast de vestiging van Eye Wish aan de Zuiderbuurt in Drachten gaat dicht. Overlast van hangjeugd en daarmee gepaard gaande vernielingen zijn de belangrijkste reden. De gedeeltelijke overkluizing biedt een prima hangplek voor jongeren.

Het verzoek tot sluiting komt van Lippe Lap Beheer, die eigenaar is van het pand aan de andere kant van de steeg. Het bedrijf wil de steeg wellicht betrekken in de verbouwing van zijn pand. De gemeenteraad praat eind deze maand over de vraag van Lippe Lap. De verbinding tussen de Zuiderbuurt en het Raadhuisplein is voor bezoekers en winkelpubliek van beperkt belang, aldus de gemeente. Elders zijn voldoende doorsteken, die ook meer logisch gesitueerd zijn. Van monumentale waarde is de steeg niet.