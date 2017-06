100 huizen in Kollum getroffen door stroomstoring

Publicatie: ma 19 juni 2017 16.38 uur

KOLLUM - Zo'n honderd huishoudens in Kollum hadden maandag rond 16.10 uur te kampen met een stroomstoring. Liander verwacht dat de storing binnen twee uur verholpen zal zijn. Een monteur is onderweg. Het is onbekend waardoor de storing is ontstaan. Uiteindelijk was het probleem even voor 17.00 uur verholpen en stond er weer spanning op het net.

De getroffen straten waren: