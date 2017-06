Scootmobiel in botsing met fietser in Burgum

Publicatie: ma 19 juni 2017 14.18 uur

BURGUM - De bestuurder van een scootmobiel is maandag rond 13.35 uur in botsing gekomen met een fietser in Burgum. Bij de botsing viel de bestuurder uit zijn scootmobiel en kwam met zijn hoofd tegen het wegdek. De scootmobiel viel over hem heen. De man raakte gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Voor de fietser, die eveneens ten val kwam, is ook een ambulance ter plaatse gekomen.

Het ongeval gebeurde op het moment dat de bestuurder van de scootmobiel linksaf wilde slaan vanaf de Mr. W. M. Oppedijk van Veenweg richting de Kûperstrjitte. Hij nam hierbij de binnenbocht. De fietser kwam hem tegemoet en wilde rechtdoor rijden richting het gemeentehuis. De scootmobiel-bestuurder verleende geen voorrang en een aanrijding was het gevolg. Mogelijk dachten beide bestuurders dat ze elkaar voorrang zouden verlenen, waardoor ze beiden versnelden.

