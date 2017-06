Meevaller Opsterland: overschot 1.3 miljoen euro

BEETSTERZWAAG - De jaarrekening over 2016 sluit voor de gemeente Opsterland met een positief resultaat van € 1.275.000,-. Het positief structureel resultaat van de jaarrekening komt onder andere door meevallers in het sociaal domein en bij de inkomensregelingen. Het incidenteel resultaat van de gemeente is ook positief. Dit heeft onder andere te maken met de verkoop van aandelen Enexis en gemeentelijke panden.

De gemeente Opsterland heeft in 2016 voor ruim € 8 miljoen geïnvesteerd. Zo zijn de verkeersvoorzieningen aan de Hegedyk/Nijewei verbeterd. Het recreatiegebied Dúns?n in Bakkeveen is opnieuw ingericht om toeristen beter te ontvangen. De revitalisering van Gorredijk centrum oost is afgerond. Ook kwam de nieuwbouw van OBS Loevestein in Gorredijk gereed.

Raadsbehandeling op 3 juli 2017

De Verantwoording 2016 wordt op 3 juli 2017 door de gemeenteraad behandeld. Vanaf 20 juni 2016 ligt de Verantwoording 2016 ter inzage in het gemeentehuis en is te vinden op de website van de gemeente.

Wethouder Rob Jonkman: "Ik ben heel tevreden dat de jaarrekening over 2016 afsluit met een positief resultaat, zowel structureel als incidenteel. De gemeente Opsterland wil blijven investeren in het upgraden van de dorpen en het verbeteren van de leefomstandigheden van onze inwoners. Met een positief saldo blijft dat mogelijk."