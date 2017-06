Tijdelijke ligplaatsen bij Slingepark: Simmerdeis

Publicatie: ma 19 juni 2017 10.45 uur

DRACHTEN - Er komen tijdelijk ligplaatsen voor boten tijdens het festival Simmerdeis. Door een aantal bezoekers is gevraagd om een uitzondering te maken op het aanmeerverbod ter hoogte van het Slingepark. De gemeente honoreert dat verzoek, zodat festivalbezoekers in de nabijheid van het terrein kunnen overnachten. Deze uitzondering geldt uitsluitend tijdens Simmerdeis (22-25 juni).

Behalve voorzieningen om afval in te zamelen worden er door de gemeente geen voorzieningen beschikbaar gesteld. Er is dus geen stromend water of stroom. Afvalwater kan eventueel bij de camperstandplaats geloosd worden. Na Simmerdeis verwijdert de gemeente de voorzieningen die aanmeren mogelijk maken (palen en ringen).