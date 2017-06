Ludiek protest tegen racers op de Dammeloane

Publicatie: zo 18 juni 2017 21.05 uur

DAMWâLD - De bewoners van de Dammeloane in Damwâld zijn de verkeersoverlast in hun straat zat en zijn in actie gekomen. Met geplaatste verkeersborden worden automobilisten gewezen op hun verantwoordelijkheid. Automobilisten gebruiken tegenwoordig de Dammeloane regelmatig als sluiproute naar de Centrale As. Ze rijden daarbij vaak veel te hard.

De gemeente Dantumadiel maakt volgens de bewoners tot nu toe geen haast om de situatie aan te pakken. Het is voor wandelaars en fietsers levensgevaarlijk geworden om gebruik te maken van de Dammeloane. De gemeente moet nu eindelijk ook haar verantwoordelijkheid nemen voor de ontstane situatie en de snelheid terugbrengen naar 30 km/u.

Het buurtcomité komt regelmatig bij elkaar om een plan voor de toekomst te maken. Doordat er wordt gewerkt aan de Haadwei is de situatie verder verslechterd. Steeds meer mensen kiezen de Dammeloane om de stoplichten te vermijden. Dat hoeft op zich geen bezwaar te zijn, als men daarbij maar rekening houdt met de andere weggebruikers en bewoners van de straat.