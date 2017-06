Brand in installatie van Sonac in Sumar

Publicatie: zo 18 juni 2017 20.32 uur

SUMAR - De brandweer van Burgum moest zondag rond 18.30 uur uitrukken voor een brand in een installatie van de fabriek van Sonac aan de Damsingel in Sumar. Het betrof geen uitslaande brand maar op het moment van de brandmelding was wel duidelijk dat er iets in de installatie in brand stond. Dit ging gepaard met rookontwikkeling.

De brandweer is naar binnengegaan om de brand te gaan doven. Voor zover bekend, moest hiervoor de installatie gedeeltelijk ontmanteld worden om bij de mogelijke brandhaard te komen.