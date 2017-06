Niet gebouwde vergister in Sumar reeds vergund

Publicatie: zo 18 juni 2017 11.40 uur

SUMAR - Op het industrieterrein van Sumar kan op elk moment een biovergister gebouwd worden. Zeven jaar geleden heeft de gemeente Tytsjerksteradiel hiervoor al een vergunning afgegeven. De vergunninghouder is Oosterhof Holman bioEnergy en de locatie bevindt zich nabij de Solcamastraat 24 in Sumar nabij het Prinses Margrietkanaal.

De gemeente laat deze site weten dat de vergunningsaanvraag in de periode 2009-2010 werd gepubliceerd, ter inzage heeft gelegen en uiteindelijk op 15 juni 2010 is verleend. In 2011 is de zaak nog een keer ter inzage gelegd geweest in verband met een wijziging in milieu-technische aanpassing zodat de vergister ook geschikt kan zijn voor groen gas. Het betreft verder een biovergister die een stuk kleiner is dan de plannen die Engie heeft bij de Centrale bij Noardburgum.

De vergunde biovergister bij Sumar werd donderdagavond besproken door wethouder Geerling Schippers tijdens de raadsvergadering. Hij wilde daarmee duidelijk maken hoe een bestemmingsplan werkt. In de gemeente Tytsjerksteradiel zijn onder andere de gebieden langs het Prinses Margrietkanaal aangemerkt als 'industrie'. Op industrieterreinen kan zo'n vergister gebouwd worden en zal de gemeente vergunning verlenen, zoals bijvoorbeeld in 2010 is gebeurd voor de vergister in Sumar. De aanvraag van Engie betreft een locatie dat geen industriegebied is.

De biovergister op het industrieterrein bij Sumar is tot op heden nooit gerealiseerd. "Vermoedelijk om subsidieredenen..." gaf wethouder Schippers tijdens de raadsvergadering aan. De vergunning is echter nog altijd geldig waardoor zo'n vergister 'zo maar' gebouwd kan worden.